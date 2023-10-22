南亞國家巴基斯坦，試射了一枚阿巴貝爾彈道飛彈(Ababeel missile)，該飛彈可攜帶多個核子彈頭，攻擊不同的目標，極具威懾力。巴基斯坦上次類似的飛彈，在 2017 年 1 月 24 日。

防衛新聞(Defense News)報導， 巴基斯坦軍方媒體表示，星期三的試射，是為了驗證飛彈「不同子系統的各種設計、技術參數和性能評估」，並且也有「加強威懾、加強地緣戰略穩定」的目的。

根據巴基斯坦軍方媒體在2017年的說法，阿巴貝爾飛彈總長21公尺，分成2級，上級段直徑1.4公尺，可攜帶3~8個彈頭，總射程為2,200公里。軍方強調，「巴基斯坦設計彈道飛彈的目的，是為了地區的生存能力，確保國家遭遇危機時，決策者有令對手畏懼的選項」。

Pakistan Successful tested 3500 km range Ababeel missile | Rich Pakistan

不過，該型飛彈上一次的試射，已是2017年的事，最近也看不出什麼地緣爭議，又為何有此一舉?對此，巴基斯坦核子計畫專家艾哈邁德(Mansoor Ahmed)表示，「兩次試驗間隔時間較長，可能先前多以地面模擬性能與參數，現在是要驗證其準確的時候」。

艾哈邁德說：「阿巴貝爾飛彈是近20年來，巴基斯坦三位一體核武力量最重要的里程碑，也是提高陸基戰略部隊素質的重大突破，使巴基斯坦具備針對印度的反擊力量。」