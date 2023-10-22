蔡允潔（中）在老公、女兒陪伴下出席記者會。（紅心字會提供）

蔡允潔今（22日）帶著女兒「小福星」與朱延平導演、郭鬼鬼、許薇安、張耘芝出席由紅心字會、天帝教主辦的2023《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮。她去年5月與小2歲的老公登記結婚，同年12月生下女兒，她今坦言夫妻倆已經1年半沒有「開機」。

擔心影響夫妻感情的她，曾為此跟婦產科醫生求助，並要求對方開春藥，「我跟醫生說，如果再不吃春藥，可能就無法維持婚姻，可是醫生說沒有春藥這種東西，所以他有開荷爾蒙給我，原本是1天只要吃1顆，我現在吃到2顆，發現皮膚變很好，但是對性慾這件事，還是遲遲無法...」。夫妻倆也有使用潤滑劑，卻依然無法進行，「我跟很多產後的媽媽討論，就是不得其門而入、進不去」。

雖然1年多沒有發生性行為，蔡允潔仍對老公相當有信心，「他當然ok，像我今天為了活動特別打扮，他都會興致高漲」，她坦言問題出在她身上，有時候老公稍微摸她一下，她都會不由自主的閃躲，連她自己也不知道原由。她說，身邊很多前輩、朋友都跟她分享不要太緊張、心急，或許放寬了心就可以順利開機。