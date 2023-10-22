南投縣科技執法執行11個月，整體交通事故率下降超過2成，縣警局再接再厲，爭取中央補助113年再增設5組科技執法設備，屆時南投縣將有埔里鎮等6鄉鎮19組科技執法地點，呼籲駕駛人小心駕駛，別跟自己荷包過不去。

南投縣警察局交通隊長張瑞忠表示，該局爭取中央補助，去年11月起分別在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮與名間鄉等5鄉鎮市重要路口，裝設12組科技執法設備，今年再爭取到埔里與名間鄉2組裝備，近日統計發現近1年執行下來，全縣整體交通事故率下降22％。

因有效改善交通狀況，該局繼續向中央爭取補助設置科技執法，也成功爭取到中央113年增設5組科技執法設備，分別裝設在埔里、草屯、名間、竹山與集集，其中集集鎮市區首次裝設科技執法地點，就選在進入集集市區必經的台16線與集鹿路口上。

交通隊指出，集集以觀光聞名，包括集集火車站、綠色隧道等景點，每逢假日總吸引絡繹不絕的客前來遊玩，台16線則是集集對外聯繫的主要觀光必經道路，上下班期間車流量繁多，常發生駕駛隨意變換車道，或是汽機車競速爭道互不相讓而衍生擦撞等事故，所以選定為整治集集交通問題的首要路段。

交通隊提醒，今年新增的2處科技執法地點，其中1組分兩方向別設在名間鄉與集集鎮砂石專用道的台16線0K與台16線4.8K兩處入口，預計今年11月15日開始執法，取締砂石車車種禁駛時段違規行駛；另1組則設在埔里鎮中山路3段、大城路口，預計113年1月1日起開始執法。

至於113年度預計新增設5處科技執法地點目前已經完成會勘，將等設置完成後依法公告2個月後執行取締，這5處地點分別位在草屯鎮太平路2段與育英街口、埔里鎮中正路與西安路1段路口、名間鄉彰南路與名松路1段路口、集集鎮台16線與集鹿路口，以及竹山鎮大明路與枋坪巷口。