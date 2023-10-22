新竹縣選手參加112年台南全國運動會22日傳來捷報！新竹縣跆拳道好手顏怡君，在全運會女子組跆拳道對打46公斤級打敗全國各地好手，勇奪金牌，也是這次新竹縣在全運會拿下的首面金牌。縣長楊文科恭喜顏怡君踢出佳績，也期許未來能再度獲選國手，站上國際舞台為台灣、為新竹縣爭取榮譽。

從國中至高中陪伴顏怡君成長訓練的竹東國中教練薛肇璿轉述，顏怡君獲得金牌「非常開心，感謝一路以來所有支持的人！」她與教練感謝新竹縣政府、新竹縣體育會、跆拳道委員會的幫忙，讓她能證明自己，踢出好成績。

薛肇璿說，顏怡君目前就讀國立體育大學，這次賽前調整得不錯，預先設定對手就是同校同學、杭州亞運國手、成都世大運銀牌選手黃映瑄，兩人常一起訓練，對彼此非常熟悉。

顏怡君在全國運動會冠亞軍戰雖丟掉第一局，但憑藉冷靜、節奏掌握得宜，第二局扳回劣勢，並在第三局發揮出色，拉開分數，最終順利鍍金。

薛肇璿說，黃映瑄是非常優秀的選手，今年在杭州亞運選拔賽上，顏怡君很可惜敗給黃映瑄，無緣杭州亞運的國際舞台，不過怡君仍持續訓練調整，終於以這面金牌證明實力。明年怡君也將全力備戰，積極投入各項賽事國手選拔。

新竹縣教育局表示，顏怡君是竹東人，她和哥哥顏浩瑋從大同國小開始接觸跆拳道，家境清寒，兄妹倆靠著獎金幫助母親維持生計；母親長期工作辛勞、身體狀況不佳，卻始終支持孩子投身跆拳道，2人也以佳績報母恩。2人堅持追夢，一路從竹東國中到東泰高中，再到國立體育大學，去年兄妹倆雙雙在選拔賽中奪金，一起獲得國手資格。這次顏怡君踢下全國運動會金牌，再次證明自己的實力。