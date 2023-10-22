王心凌21日在無錫舉辦演唱會。（天晴娛樂提供）

「2023王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」昨（21日）在無錫開唱。王心凌在上海演唱會時，首唱了新專輯《BITE BACK》中的歌曲〈言不由衷〉，帶給全場一大驚喜，她當時在台上交代歌迷要好好練歌，表示希望之後有機會可以跟大家一起合唱。歌迷們也都有將她的話牢記在心，在昨晚的無錫演唱會上，當〈言不由衷〉的音樂一下，全場立刻進入大合唱模式，場面溫馨動人，讓王心凌相當感動，大讚歌迷：「你們太棒了！」

〈言不由衷〉是一首傷感的情歌，是由告五人雲安為王心凌量身訂製的成人抒情搖滾曲，並邀請華語樂壇當紅炸子雞陳君豪製作。王心凌說自己十分欣賞告五人的創作，在她去錄製《乘風破浪》前就向告五人提出邀約，雲安在得知王心凌邀歌後靈感大噴發，表示：「內心非常澎拜，很迫不及待地想要完成這件事情。」於是開始埋首創作，僅花費兩週就交出DEMO，成為現在的〈言不由衷〉。

歌詞描繪著一個充滿矛盾和心碎的愛情故事，雲安表示自己的靈感其實都來自於生活周遭的朋友，「直白可以是生活的態度，帶我們抒發第一時間的感想。」他也認為〈言不由衷〉裡的悲傷氛圍由王心凌詮釋的話，會是他心中最理想、最完美的樣子。在錄音過程中，王心凌嘗試了「發現愛情不忠時，忍住即將崩潰的情緒」及「崩潰之後冷靜面對自己」兩種不同階段的情緒錄唱，在她全情投入的演唱後，最終選擇「忍住即將崩潰的情緒」版本。歌曲中的和聲也在製作人陳君豪的引領下，全部由王心凌一個人完成，讓歌曲更顯張力。

王心凌在這次的演唱會上再度變身「藍色搖滾凌」，除了演唱〈愛太空〉、〈不哭〉、〈我會好好的〉，也再次演唱新歌〈言不由衷〉，她說：「『搖滾淩』是我很喜歡的段落，有一種自己是搖滾樂團主唱的感覺！」更透露上週決定加入〈言不由衷〉，是因為這首歌很適合搖滾的段落，「其實整個過程很緊張，樂團在很短的時間裡練好了這首歌的現場，我也要去把握這首歌，唱Live時需要把握的感覺。上海站的效果好像不錯，所以覺得無錫站要再來過一次癮」。