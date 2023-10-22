長榮航勤企業工會遭勞工團體指控阻擋員工入會，桃園市勞動局認定屬實，向桃園地方法院聲請解散工會。法院審理認為，申請入會277人有174人審核通過，其餘因沒繳交識別證，若就此解散工會將損害勞工權益，駁回告訴。

桃園市勞動局勞資關係科科長張哲航回應，員工填寫申請書已經代表加入工會，而不需要多一道繳交識別證影本的程序，將上訴保障其他想加入工會勞工權益。

桃園市勞動局向桃院聲請解散長榮航勤企業工會，指工會在2017年8月成立，發起人數為31人，至2023年2月底會員人數均在30人上下。而長榮航勤投保人數高達1725人，工會會員人數僅有1.62％。多名員工想要加入工會未果，並多次陳情。工會2023年1月18日要求想加入者填寫新版入會申請書，並繳交在職證明書才能加入。

勞動局認為此要求並不合理，要求工會限期改善。工會說法卻反覆。為求積極輔導工會而限令工會停止召開會員大會，並認為工會已經構成解散事由。

工會則說，並無拒絕新會員入會，要求申請人檢附在職證明並非難以取得，勞動局應尊重工會自主決定權。

桃園地方法院審理，本次入會有277人申請，僅有17人填寫新版入會申請書，不過至今年7月27日審核通過174人。另僅有204名申請人繳交識別證影本，尚有73人連識別證影本都沒繳交。此外工會以簡訊通知仍未獲得回覆。法院認為，識別證是每人出勤須隨身攜帶身分證明文件，73人不願繳交，是否有申請入會「真意」已非無疑。法院也認為，只需填寫新版申請書、在職證明就可順利入會。

法院做出結論，若僅憑勞動局對工會訂定入會申請需要檢具文件有不同意見，就命工會解散，將導致工會無法正常運作，損害勞工權益，因此駁回告訴。