台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前召開記者會提出財政改革方針，遭財政部打臉部分內容有誤，不過網友卻發現，財政部20日晚間在臉書發的澄清文，竟稱有近一半的年輕人免繳綜所稅，瞬間引起討論。

鄉民「ahodes」今（22）日在PTT八卦板發文，貼出財政部日前做的圖片，疑惑指出自己開始工作後，從來沒有在政府所謂的「政績」中（免繳綜所稅），為何如今有一半的年輕人不用繳綜合所得稅，「是薪水少到根本不用繳稅？」

其他人看完狂喊「20年來經濟最好」、「一半年輕人是弱勢族群，還有臉發新聞稿」、「這被拿來寫成政績，笑死」、「到底是稅制優待讓年輕人減輕稅賦壓力，還是年輕人低薪問題嚴重，都快活不下去了，更不要說能繳多少稅，要說清楚ㄝ」。

還有不少人分享「我窮到每年還有退稅，嗚嗚」、「我廢物，不用繳」、「好希望可以繳稅喔，繳幾十萬我都甘之如飴」、「一堆30K的一年連40萬都不到，扣一扣通常都是退的，我就是了」。