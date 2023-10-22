全國中醫師成立民進黨總統參選人賴清德後援會，今天在高雄舉行成立大會，超過800位來自全國各地的中醫師到場支持。（李昆澤服務處提供／任義宇高雄傳真）

全國中醫師成立民進黨總統參選人賴清德後援會，今天在高雄舉行成立大會，超過800位來自全國各地的中醫師到場支持，衛福部長薛瑞元、高雄市長陳其邁，與多名黨籍民意代表都到場。賴清德現場致詞時提到，過去中醫不被重視，但在蔡英文總統上任後獲得改變機會，尤其投入防疫幫助很大，希望未來能繼續推動中西醫聯手，照顧國人健康。

賴清德表示，《憲法》增修條文提及政府應發展現代與傳統醫術的研究，但過去政府推動有限，直到蔡英文政府才開始被重視，提出包括「中醫優質發展計劃」、「中醫藥振興計畫」等政策，更讓中醫在新冠疫情中發揮重要角色。

賴清德舉例，因為自己曾確診新冠肺炎，但未能符合使用抗病毒藥物資格，而中醫的「清冠一號」喝了「整個肺都開了」，大幅緩解症狀，幫助了廣大台灣民眾，未來若當選總統，會讓中西醫聯手，並發展精準醫療，不但要增長台灣人平均壽命，更要延長健康餘命，一起照顧台灣人健康。

除健康很重要外，賴清德也說產業也很重要，不管是傳統產業、科技產業、在國外打拚的台商，政府都要大力協助，台灣人民也應多加支持，如台積電雖然在桃園龍潭設廠遇到困難，但台積電全世界都在搶，一定會大力協助台積電持續投資台灣，讓台灣經濟獲得正向發展。