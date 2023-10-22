日本今天公開偵測紅火蟻的實證實驗，可以看到兩隻來自台灣的紅火蟻偵測犬，從10個罐子中正確找出裝有紅火蟻屍體的2個罐子。日方將藉這項實驗判斷是否引進偵測犬。

日本放送協會（NHK）報導，作為在邊境預防紅火蟻入侵日本的管控對策，日本政府環境省今天在茨城縣筑波市國立環境研究所，向媒體公開10月8日起進行利用偵測犬找出紅火蟻的實證實驗。

日本2017年首度在境內發現毒性強的紅火蟻，並於今年4月將紅火蟻指定為必須緊急因應的特定外來種生物。

日方這次請來了在台灣相當活躍的兩隻紅火蟻偵測犬，並在今天實驗中迅速地從10個罐子中找出2個裝有火紅蟻屍體的罐子。

這項實證實驗將持續到10月24日，日方想藉此了解偵測犬在與台灣氣溫及濕度等不同氣候的日本，能否正確地發現火紅蟻，並確認在火紅蟻較少的日本，偵測犬能否保持跟在台灣相同的積極性等，作為最後是否引進偵測犬的判斷標準。

環境省外來生物對策室長松本英昭說，雖然已確認偵測犬分辨氣味的準確度等事項，但接下來會分析實驗結果來評估是否引進偵測犬。