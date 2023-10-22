在以色列對加薩展開軍事行動之際，美國已派出至少2個航母打擊群前往靠近以色列的東地中海區域，目的是防止戰事蔓延至中東其他地區。不過據外媒報導，美國此舉可能有升高以巴情勢的反作用，因為過去一周以來，中國陸續向中東地區派出至少6艘軍艦，除了訪問海灣國家之外，還在最近與安曼進行聯合軍事演習。

《歐亞時報》引述中共國防部的聲明稱，中共海軍第44批護航編隊自5月以來一直在該地區正常執行任務。上週在訪問安曼期間與安曼海軍進行了聯合演習。隨後於10月18日抵達位於波斯灣北部的科威特舒瓦赫（Shuwaikh）港，開始對科威特進行為期5天的訪問。到訪的中共海軍艦隊包括淄博艦、荊州艦2艘052D導彈驅逐艦，以及綜合補給艦千島湖艦，科威特軍方、中共使館外交人員與當地僑民前往港口迎接。

共軍第44批護航編隊抵達位於波斯灣北部的科威特舒瓦赫港，開始進行為期5天的訪問。（圖／新華社）

報導說，第44護航編隊在6個月前抵達索馬利亞北部的亞丁灣後，將護航任務移交給第 45護航特遣部隊。由北部戰區組成的第45護航特遣編隊包括052D驅逐艦烏魯木齊號、054A護衛艦臨沂號與東平湖號綜合補給艦。

值得注意的是，054A臨沂號本月早些時候低調地執行一項任務，護送一艘巴拿馬貨船前往一個秘密地點。

報導分析稱，隨著中東地區緊張局勢持續升級，在中東海域作業的6艘中國軍艦變得越來越重要。因為美國正加強對該地區的部署，中國發布軍艦在該地區活動的消息，其動機值得關注。

中東形勢升高，美國派遣其最先進的航空母艦福特號與其戰鬥群前往東地中海。圖為福特號航母的艦載戰機起飛。（圖／美聯社）

哈馬斯襲擊以色列後，美國派遣其最先進的航空母艦福特號與其戰鬥群前往東地中海，另一艘艾森豪號航艦與其戰鬥群也正在前往該地區的途中，日前美軍又宣布在該區域增加部署指揮艦惠特尼山號。10月19日，伯克級導彈驅逐艦卡尼號（USS Carney ,DDG 64）在紅海成功攔截並壓制多枚胡塞武裝組織的導彈和無人機。美國攔截胡塞武裝組織發射的情況極為罕見，顯示以色列緊張局勢正在持續升級。

10月19日，阿利·伯克級飛彈驅逐艦卡尼號（DDG 64）在紅海摧毀了多枚胡塞武裝飛彈和無人機。美國海軍

報導分析稱，中國和美國軍艦同時在中東地區出現，清楚地表明了這兩個全球大國涉入該地區的事務，在此之前，中美之間已因俄羅斯與烏克蘭衝突而加重了原已緊繃的關係，儘管如此，美國與中國在中東直接對抗可能性仍偏低，類似此種軍事上的對峙偶爾也在亞洲地區發生。

訪問科威特的共軍護航編隊指揮官還對地當媒體表示，今年是中科建立戰略夥伴關係5週年，也是「一帶一路」倡議提出10週年。希望此次訪問有助於增進相互了解和信任，促進兩國兩國交流與合作。中國國防部曾表示，訪問期間，雙方將進行互訪、軍艦參觀與軍事交流、文化體育等活動。

中共升高軍事活動曝光對於目前中東形勢可能是一項重要變數，它清楚地表明中共視中東地區的戰略形勢與中國的國家利益有重要關係，顯然是以色列與美國進行軍事行動時 法忽略的事實，此項軍事存在的宣示作用也將有助於中東形勢不至於惡化。