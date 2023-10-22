歌手張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後回台發展，唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇《MVP情人》、《公主小妹》等，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目；日前她在大陸舉行演唱會，主辦方傳出收錢卻沒有給票，張韶涵聽說後公開表達不滿，引來粉絲歡呼。

張韶涵21日於廣東江門舉行演唱會，張韶涵的粉絲後援會早早就和主辦方訂好700多張票，並且給了將近幾十萬元的訂金，沒想到演唱會舉辦前主辦方告知沒有票，之後電話不接、訊息不回，且沒有賠償或道歉，讓粉絲氣到罵「態度惡劣」經紀公司知道情況後幫忙協商，主辦方才給予回覆，但仍沒有解決問題。

張韶涵演唱會爆出主辦方收錢不給門票，惹怒一眾粉絲。（圖／微博）

張韶涵當天在演唱會上說：「有一些朋友可能在買票的時候出了一些狀況，而這些是非常愛我的粉絲朋友們，韶涵在這裡跟你們說『對不起』，因為很多事情我不能控制，但是我希望你們相信我，只要是我所知道範圍內，我一定會替你們爭取」，暖心負責的言論讓台下粉絲感動：「張韶涵=可靠」、「我們是雙向奔赴」、「她的真誠所有人都知道」、「真心會和真心遇到」、「她一直在用行動告訴我們，她值得」、「明明不是她的錯，但是卻很維護粉絲」。而主辦方江門日報和承辦方江門博藝廣告至今尚未對此事作出回應。