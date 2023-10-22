MAMAMOO＋成員頌樂（右）、玟星，努力用中文與全場互動。（星月文創提供）

MAMAMOO＋帶來超過2個小時的表演，演唱近20首歌。（星月文創提供）

MAMAMOO＋締造韓星「1年來台3次」的紀錄。（星月文創提供）

韓國實力女團「MAMAMOO」成員頌樂、玟星組成的小分隊「MAMAMOO＋」今（22日）在台北國際會議中心開唱，除了挑戰一天唱2場，也締造韓星「1年來台3次」的紀錄，共吸引6000名MOO MOO（官方粉絲名）到場朝聖，她們從登台就努力用中文與大家互動，發現粉絲聽不懂時，還直接用台語道歉喊「拍謝啦」，逗趣的發音，讓全場歡笑聲不斷。

MAMAMOO年初在林口體育館連續開唱2天，小分隊MAMAMOO＋暑假又參加高雄啤酒節，10月再度回到台北演出，頌樂開心表示「台灣是我們很熟悉的地方，有說好會盡快回來，我們遵守了那個約定囉」，緊接著玟星也用中文問「有想我們嗎？我想用熱烈的歡呼聲來確認一下，大家有多想我們」，聽到粉絲高聲地呼喊，頌樂也跟著笑說「MOO MOO們，要盡情享受喔，打開手上的（應援手）燈吧」。

2人今帶來超過2個小時的表演，演唱近20首歌，不只有〈GGBB〉等小分隊的代表作外，也帶來了MAMAMOO歌曲串燒和個人舞台。遊戲環節中，更驚喜獻唱了「八三夭」演唱的《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，結束後還準備了一段劇中經典台詞，玟星先說「我答應妳，我絕對不會忘記」，頌樂也喊「不管用什麼方式，最後我一定會找到你」，讓台下粉絲笑翻，以及小跳了一段蔡依林的〈PLAY我呸〉，甚至午晚2場還有變換曲目，展現十足的誠意。

緊接著更一口氣翻跳了aespa〈Spicy〉、LE SSERAFIM〈Eve Psyche ＆ the Bluebeard’s wife〉、(G)I-DLE〈Queencard〉、NewJeans〈Super Shy〉和IVE〈I AM〉共6首女團夯曲，連現場播放的背景音樂都是她們重新錄音的版本，滿滿的驚喜，讓到場的粉絲直呼「值回票價」。

活動尾聲，粉絲也為她們準備「我珍貴的寶物」的排字應援，頌樂數度喊「感動到要哭哭了」、「MOO MOO們救命」，更撂台語說「台灣MOOMOO，挖愛哩（我愛你）」，並拿出拿出手機拍照留念。倒數第2首歌〈Promise U〉時，她們更親民地走下來與後排粉絲互動，玟星笑說自己真的很不喜歡爬樓梯，但為了粉絲她願意，頌樂也說若可以吊鋼絲，她一定會飛到最高的5樓，並感動地說很開心每次來到粉絲都把場地填滿，反應也很熱烈，玟星不忘再度用中文稱讚「很棒棒」。