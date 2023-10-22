第58屆金鐘頒獎典禮在20、21日落幕，擔任節目類評審總召的李景白今（22日）在社群寫下擔任評審期間的心情、對於金鐘獎想說的話以及頒獎後衍生的各項爭議，「透過投票與給分決定勝出人選，結果當然可以被討論，但也應該被尊重，這是最起碼的」。

今年節目類頒獎典禮爭議最大的，莫過於「益智及實境節目主持人」由曾國城以益智節目《一字千金 筆武大會》打敗《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》、《哈囉！毛小孩》、《老少女奇遇記》4檔實境節目主持人。

吳宗憲對此狠酸「我沒有主持過那麼輕鬆的節目」，也建議益智節目和實境節目應該要分開評比，「《一字千金》就是不一樣的東西」。曾國城出席慶功宴，也表示不懂益智和實境放一起評比的原因，「本就不該放同一類比，他當然覺得他們比較辛苦，淒風慘雨、酷暑太陽都要錄，我們沒有，相較之下，當然我們輕鬆。」

李景白今意有所指的說：「貶低對手的批判方式是政客的手段，不該是我們同業間的辯證方式。在這艱困的時代，我們應該透過更多的討論來讓大家都能更好，與其說金鐘獎是爭奪桂冠拼死拚活，不如說是一個讓同業能碰面寒暄互相砥礪的機會」。

卸下評審重責的他，忍不住嘆道：「如果無法被尊重，那麼沒有人會想當評審，既賺不到錢得不到尊重還要被公審，歷經幾個月的看片與討論，那些時間不如去外頭爬山或待家裡睡覺就算放空發呆都好，何苦犯賤找罪受」。