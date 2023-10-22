桃園市中壢區第一公有零售市場由市府拆除重建，蛻變為地下4層、地上6層的「中壢大時鐘」在2022年底開幕，現1至3樓委外營運有餐飲業進駐，4至6樓原規畫給社會局及客家事務局使用，地方民意卻認為該處位於商圈中心，盼引進更多元商家促進商圈人潮。市府經過2次會勘同意改為商業使用，讓大時鐘1至6樓成為整體性的商業空間。

中壢大時鐘位在中壢大同路、中正路口，鄰近中壢火車站，2022年12月底開幕，引進不少知名連鎖餐飲業，且地下設有停車場，有119輛汽車格及100輛機車格，除前往用餐不用擔心找不到停車位外，周邊商家也受惠，逛街、購物人潮連帶增加。

經濟發展局市場科長廖振宏指出，大時鐘區域位置優越，是中壢地區商業活動密集及人口聚集之處，周邊有不少商圈店家，在開幕之後委外經營，地方民意一直有反映，期盼4至6樓空間應該也作為商業使用，市府前後辦過2次實地會勘，也認同該建築應規畫成為整體性的商業空間較妥適，日前經過委外招標，同樣由1至3樓營運業者麗陽公司得標，空間也在10月16日完成點交作業。目前業者已著手大時鐘4至6樓相關的招商作業，可能引進親子遊樂園及百貨業進駐。

市議員黃崇真表示，大時鐘4至6樓改為商業用途，成為商業聚落有其道理，不管是引進更多美食或是年輕品牌進駐，經發局與委外廠商都要謹慎思考與努力。他也認為，中壢有廣大的客家族群，原本規畫給社會局及客家局的空間現在沒有了，希望市府也要有配套措施，應積極盤點現有的閒置或是即將標租的空間，可作為在地客家族群藝文活動或交流的場域。