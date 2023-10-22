在生活中總是有一些人喜歡「畫大餅」，把遙不可及的夢想描述得天花亂墜，卻從不做出行動。大陸命理專欄「星座巫師」分享，雙魚座、金牛座、獅子座和雙子座的人最愛「畫大餅」，腦袋裡總是有許多奇思妙想，或渴望實現的目標，然而卻從不實際付出行動，只是嘴上說說而已。

▎雙魚座

雙魚座天真、愛幻想，是典型的「語言上的巨人，行動上的矮子」，雖然擁有很多美好的願望，但這些願望都很難實現，不知道該從哪裡開始努力，導致雙魚座經常會幻想一些美好的願景，卻從來不付出實際的行動。

▎金牛座

金牛座個性懶惰，除了對於能讓自己吃飽飯的工作比較用心以外，實際上是一名「拖延症患者」，工作之外的事情都能一拖再拖，雖然偶爾也會有別的想做的事情，但往往堅持沒幾天就放棄了。

▎獅子座

獅子座很喜歡制定計畫，這會讓他們感到愉悅和興奮，因此心裡總是有許多「大餅」，然而冷靜下來仔細思考，就會發現這些計畫有很多漏洞或不合適的地方，真正能夠落實的事情沒有幾件。

▎雙子座

雙子座的喜好來得快去得也快，當著迷在一件事情上時，可能會感到很興奮，腦袋裡浮現一個個美好幻想，但當興趣轉移時，之前畫好的「大餅」又都不算數了，因此很難將計畫一一付諸行動。