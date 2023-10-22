雙胞胎導演（左）宛薇洪維瓦塔娜跟（右）薇宛洪維瓦塔娜，與泰蒂婭討論台灣美食。（希望行銷提供）

泰國雙胞胎導演宛薇洪維瓦塔娜、薇婉洪維瓦塔娜，18歲超新星泰蒂婭吉拉龐恩斯普，22日在台宣傳泰片《初戀你我他》，泰蒂婭在片中一人分飾兩角演雙胞胎，跟同個男生談戀愛，問她初戀的經驗，她說：「初戀是國中，很正常的喜歡學長，就是單純喜歡的感覺。」有無欣賞的台灣男星？她說最喜歡許光漢，僅看到照片就心跳加速。

泰蒂婭分享這次演出比較困難的地方，是跟技術層面有關，她不僅要在綠幕前演出，還要分身演兩角，記住雙胞胎各別在演什麼，常常會身分錯亂，「所以每次我要換角色，會在造型跟衣服做改變，藉此提醒自己。」劇組也會常考她說：「妳知道妳現在是誰嗎？」

雙胞胎導演宛薇跟薇宛則教導泰蒂婭一個訣竅，就是演姊妹時可以想像一位性格像黃金犬、一位是哈士奇，用類似的方式區分角色性格，至於泰蒂婭本人更偏向哪種類型？兩位導演說她更像可愛的西施犬，但泰蒂婭自認像是黃金犬跟哈士奇兩者混合的米克斯。