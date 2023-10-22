大陸男星李亞鵬棄影從商，卻因投資失利欠下6000萬元（約新台幣2億6500萬元）於4月被法院判強制執行。當時，他雖發出聲明表示已與債主談定還款計畫，稱「欠債還錢天經地義」，但近日卻爆出他未按約定還款，甚至搞失蹤，被法院下令限制消費。

綜合陸媒報導， 北京泰和友聯投資有限公司曾出資6000萬元（約新台幣2億6500萬元）對李亞鵬兄弟二人公司（麗江雪山投資有限責任公司）進行注資，並約定獲得雪山公司10%的股份，項目3年開發週期屆滿後由泰和友聯公司先行收回約定的固定權益收益4000萬元（約新台幣1億8000萬元）。豈料，李亞鵬兄弟一直沒有支付款項，因此被對方告上法院。

17日法院明令限制李亞鵬和其兄長李亞煒消費，對此，申請限制消費的原告律師受訪表示，李亞鵬方在判決生效後，至今仍未履行任何判決義務，而且連法官都聯絡不上李亞鵬，所以才會公開發佈限制消費令，敦促李亞鵬配合履行。

李亞鵬4月時以微博帳號「一號立景」做出解釋。（圖／微博）

同時李亞鵬也發聲明澄清，已和對方談定了還款計劃，強制執行是常規流程，所以不做解釋，而他所面臨的困難，遠不止4000萬的債務，另外還欠付很多員工補償金，他也誠懇強調：「欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。」事情曝光後，許多網友紛紛感慨，李亞鵬以前可是如日中天的大明星，如今欠債不還，令人唏噓不已。