高雄市立委第三選區（左營、楠梓區）民進黨現任立委劉世芳以健康因素不再競選連任，民進黨徵召三連任的市議員李柏毅，對上國民黨四連霸市議員李眉蓁。前立委郭正亮表示，前高雄市長韓國瑜應會努力幫李眉蓁站台，因此，第三選區，國民黨很有機會贏。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，左營比較有機會，上次郭新政跟國民黨前立委黃昭順有過節，就故意去選，郭新政拿到10％，那時民進黨劉世芳拿了43％當選，黃昭順則拿到37％。理論上，那一區，藍營是有機會當選的，

郭正亮接著指出，現在民進黨李柏毅雖然當時在市議員選戰很強，但是選立委還輸劉世芳一點，因為劉世芳經營了很久，而且知名度又比李柏毅高很多。李柏毅雖然在那邊也待了很久，而且長期跟劉世芳在一起，是典型的新潮流；不過國民黨李眉蓁在那一區還是有相當的戰力，韓國瑜應該會努力幫她站台。

郭正亮並點出，今年跟上次不能比，2020年選舉是30歲以下一面倒的局面，國民黨只拿到20％，非常明顯看出懸殊。他預估，2020年民進黨只贏1萬票左右的選區都有機會輸，甚至藍營若推出比較強的候選人，2萬票以內都有機會翻盤，但前提是藍白要合。