台東縣代表隊於112年全國運動會團體射箭賽摘銅，選手金英傑（左）、楊承叡（中）、彭祥貴（右）上台領獎。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

112年全國運動會在台南市如火如荼進行，台東縣代表隊今傳捷報，睽違6年再度於團體射箭項目獲銅牌，然而外界疑惑，台東縣原、漢民族射箭風氣盛行，應是奪牌熱門，對此，帶隊教練陳勁宇表示，許多潛力選手礙於環境因素，被迫提前離開射箭領域。

由王裕斌總教練、許語喬教練、陳勁宇教練指導的台東縣代表隊，22日於台南全運會團體射箭賽中，以4分之差敗給台中隊進入爭銅戰，最終以總分227分勝過台北隊220分，為台東縣摘下銅牌。

此次賽事前3名隊伍均有亞運代表隊員在內，台東縣代表隊最年長31歲的選手楊承叡亦為亞運代表國手，比賽中一度出現失誤，射出7分，讓守在網路前觀看直播的鄉親直說，「都快緊張死了，看到7分差點從椅子上摔下來」。

教練陳勁宇說，射箭選手大多平均年齡於16至35歲發揮最佳表現，但其他縣市有國小到大學4級制學制，但很多台東選手國中才開始學、高中畢業就去當兵「都是家庭和環境因素，射箭就此中斷，明明就準備要發光發熱，卻戛然而止」。

陳勁宇分析，台東資源相對少，又不是大都市，許多選手還因經濟、家庭因素被迫提早進入社會，即使如此台東體中在射箭方面仍有全國前8名之上的能力。

陳勁宇也說，台東選手「起步比人晚、離開比別人早」皆非能力問題，而是出於資源不足與選手本身家庭與環境因素，所幸近期有財團有針對國小補助，目前針對從學校體系新增的射箭小選手人數可望在未來會有所增加。