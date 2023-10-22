美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前來台重申「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，對此，台大教授認為，很顯然民進黨是改變現狀的政黨！

美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格19日在台北表示，美國長期認定「美台夥伴關係與台海和平穩定符合美國長久利益」，她並重申，「美方反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」，並呼籲兩岸展開對話。

副總統賴清德日前回應，羅森伯格意思是肯定蔡英文總統這幾年維持現狀的努力，以及對台海努力的貢獻，未來美國會繼續跟台灣在這個方向上合作。如果他當選總統，也是未來努力工作的方向，維持現狀、促進兩岸的和平發展。

對此，台大政治系教授左正東22日在中天電視《周末大爆卦》提到，根據賴清德的說法，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國，「我想這個美國人可能很難接受吧？」

左正東認為，到目前為止，我們的國家還是叫中華民國，如果賴清德是走蔡英文路線，就不應該有「務實台獨工作者」的說法。

左正東質疑，民進黨到底還要不要走台獨這條路？這有兩個層次，是賴清德必須嚴正面對、誠懇回答的問題。第一，到底現狀是什麼？左認為，現狀是中華民國，是中華民國在台澎金馬有效統治的現狀，中華民國憲法是國家根本大法，而不是台灣獨立的現狀。

第二，左正東直言，民進黨未來還要不要推動台灣獨立？要不要廢除台獨黨綱？到底誰是屬於改變現狀的政黨？很顯然民進黨是改變現狀的政黨！