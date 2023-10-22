台電今年度壓軸節電活動與高雄年度最大眷村盛事-2023眷村嘉年華聯手，10月21日開始至11月5日在左營建業、岡山樂群與鳳山黃埔三地舉行。

21日於左營建業新村開幕舉辦的「眷味．齊心包餃子」活動，台電特別帶著最萌的節電吉祥物-「電寶」現身送上滿滿祝福，除了與大家一起回憶眷村美好滋味外，更準備「節電乖乖」送給現場參與的所有朋友，希望大家和電寶一起乖乖節電，共同創造永續未來。

台電節電吉祥物-「電寶」現身送上滿滿祝福，並準備「節電乖乖」送給現場參與民眾。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電表示，鳳山黃埔新村是以住代護的起點，見證高雄眷村從修屋、民宿到青創的過程，作為2023高雄眷村嘉年華的最後一站「電寶的家」也將於11月4、5日盛大開放，將眷舍搖身一變，成為古早味闖關遊戲樂園，眷舍內包含展覽、電影院、更結合充滿懷舊情懷的童玩遊戲，闖關成功可獲得清涼消暑的台電冰棒或台電超萌吉祥物「電寶」周邊的帆布袋、卡套及迷你吸塵器等生活小物紀念禮，還有機會抽中Sony藍芽喇叭等大獎，邀請民眾一起節電趣的同時，也一起了解眷村美麗的過去。

台電也特別分享入秋後的節電妙招，包含定期清洗電器的濾網、電熱水器隨季節變化適時調整溫度等，這些行為皆能帶來節電的效益唷!歡迎大小朋友一起走出戶外參加「節電眷村趣」活動，一起感受新舊交融的眷村文化。詳細活動資訊可參考「節電 從我改變」網站（https://www.savepower.com.tw）。