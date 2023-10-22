24歲的日本AV女優河北彩花擁有甜美臉蛋、傲人身材，日前受邀來台參加YouTuber界年度盛事第五屆走鐘獎，典禮上負責頒發「可以色色獎」引發不小話題。近期她也經常在社群網站上分享關於台灣的相關貼文，許多粉絲笑稱「真的很愛台味」。

河北彩花透過IG曬出美照，畫面中她身穿純白色系肩帶上衣，將頭髮盤起來，一雙無辜大眼對著鏡頭放電，重點是手中拿著台灣連鎖飲料店50嵐的杯子，對著鏡頭嘟唇賣萌，純欲風表情令人心癢癢。

河北彩花手中拿著台灣連鎖飲料店50嵐的杯子，嘟唇自拍。（圖／翻攝自河北彩花IG）

釣出許多網友打趣道「五十嵐賺翻了，這廣告效應」、「50嵐免費業配」、「明天立馬去買50嵐」、「許願下輩子當50嵐的杯子」。

19歲時河北彩花就以女優身分出道，出道2個月就獲得銷售排行榜第一，隔年突然消失跑去過普通上班族的生活，卻找不到拍攝AV作品的幹勁，2021年決定回歸，回歸那年只拍攝4部作品，就奪下日本最受歡迎女優冠軍，被譽為「三上悠亞接班人」，未來的發展不容小覷。