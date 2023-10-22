政府為加強照顧弱勢，明年「8+1項社會福利津貼」給付額度，將參照消費者物價指數（CPI）成長率調增，總計編列預算1313.8億元，受益人數高達308.6萬人。

避免社會福利津貼因高通膨而縮水，行政院會先前已通過明年「8+1項社會福利津貼調整」，自113年1月1日起，8+1社福津貼細項總計13項，預計將調高7%。

衛福部指出，政府自101年起建立社福津貼調整機制，明定每4年參照CPI成長率，調整各項社福津貼給付額度。

依行政院主計總處預估，112年度消費者物價指數較108年約成長7%（實際調整比率依主計總處113年1月公告），因此明年起將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額143元至1190元不等。

其中，國民年金老年基本保證年金、老年年金給付加計金額、遺屬年金給付、原住民給付每人每月由3772元，調整為4036元；身心障礙年金給付基本保障、身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元。

低收入戶3項生活補助由現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。

另外，弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2047至2479元，調整為2190至2653元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。