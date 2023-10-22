2023年10月22日新北市／新北市原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第5年，透過不同的產業結合原住民族文化與元素，在促進產業發展的同時，也創造了文化價值，今年也利用「行銷精實組」讓族人發揮創意，透過影像表達自己的品牌故事。（劉瑋晴攝）

2023年10月22日新北市／創業圓夢組獲獎者陳瑾（左二）表示，參與精實創業計畫近半年，從中學習到不同的創業知識，協助自己打下創業基礎，更希望利用鋼管舞蹈與文化跨界，融入原住民族特有的文化特色，協助處於弱勢的女性族人。（劉瑋晴攝）

新北市原民局於22日舉辦「2023年原住民族產業精實創業計畫頒獎典禮」，新北市副市長陳純敬表示，新北迄今提供逾560萬元的獎勵金支持創業的族人，今日也特別邀請到3名創業者，透過文化創意、及環境永續的不同角度，進行實際創業理念與心路歷程分享。

原民局表示，新北市原住民族產業精實暨創業計畫已邁入第5年，透過不同的產業結合原住民族文化與元素，在促進產業發展的同時，也創造了文化價值，今年在創業競賽中首次新增「創業發想組」，讓原住民學子大聲說出自己的創業想法，也利用「行銷精實組」讓族人發揮創意，透過影像表達自己的品牌故事。

此次更邀請到評審老師詹健中分享評分過程，詹健中表示，自己創業輔導將近20年，創業就像放大鏡 ，要學會如何抓重點，文字內容更需要花時間鑽研，行銷這部分如果描述的夠清楚，就能找到相對應的客戶。

創業圓夢組獲獎者陳瑾表示，參與精實創業計畫近半年，從中學習到不同的創業知識，協助自己打下創業基礎。這次獲得獎勵金不僅為自己打開創業的第一道門，更希望利用鋼管舞蹈與文化跨界，融入原住民族特有的文化特色，以故事性編舞、音樂選用，透過原力轉生，協助處於弱勢的女性族人，獲得同性支持系統，展現原力!