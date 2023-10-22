針對鴻海在中國大陸多家工廠遭到調查等議題，鴻海（2317）發布重訊表示：「合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。集團會積極配合相關單位的作業辦理。」

陸媒22日指出，中國大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

廈門大學台灣研究院副院長張文生20日在接受環球時報記者採訪時表示，有關部門對任何涉嫌存在違法違規行為的企業進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法。富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改。

張文生表示，祖國大陸歷來歡迎、支持台商到大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益。近年來，有關部門出台一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，在大陸投資建廠的台企普遍受益。作為指標性台資企業，富士康更是獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主板上市，並反哺母公司鴻海集團。他強調，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。