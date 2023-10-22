影片來源：YouTube頻道《Esquire Australia》

籃網球星班西蒙斯（Ben Simmons）本季可賺進3545萬美元（約新台幣11億525萬），驚人身價完全可以讓他享受紙醉金迷的富貴生活，西蒙斯日前接受澳洲雜誌《Esquire》獨家專訪，向球迷公開位於布魯克林大橋旁、價值1300萬美元（約新台幣4億431萬）的Olympia大樓。

「Olympia」正對著布魯克林大橋，陽台外除了能盡情欣賞紐約東河（East River）美景，幾乎能俯瞰整個曼哈頓景色，西蒙斯展示了超大電影室及遊戲間，還另外聘請了私人造型師及大廚、曬出一大堆名錶和球鞋收藏，完全融入紐約奢華的生活方式。

西蒙斯相隔7個多月重返賽場，籃網4場熱身賽（包含1場非官辦）都有上陣，平均出賽22分鐘，傷勢已經無虞，但4場比賽下來出現多達15次失誤，手感略顯生疏。西蒙斯最近對《紐約郵報》透露自己將會在新賽季脫胎換骨，「我會做得比以前更好，我的工作就是出現在場上，以正確的方式引領這支球隊，做好每件小事，一切將會手到擒來。」

籃網開季將迎來地獄賽程，前9場比賽將碰上兩次賽爾提克、騎士、公鹿及快艇等強勁對手，也是西蒙斯證明自己的最佳機會。