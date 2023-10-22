進入10月倒數最後10天，勞保局仍有12筆補助、津貼待發，將於周三（25日）發放國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等，接著是周四（26日）則有國民年金保險生育給付。
關於國民年金保險生育給付，只要是在國民年金加保期間分娩或早產的女性被保險人，就可向勞保局請領國民年金的生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為19,761元）一次發給2個月生育給付。 如果是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月。
據國民年金法規定，各項年金給付經審查通過，會在次月底前發給，因此國保的各項年金給付入帳日是每個月的最後一個「工作日」，老年年金、身心障礙年金、遺屬年金等預計於10月31日入帳，勞保年金給付則在前一天，即是30日發放。
10月25日
▲國民年金保險老年基本保證年金
▲國民年金保險原住民給付
10月26日
▲國民年金保險生育給付
10月30日
▲勞保年金給付
▲職保年金給付
▲勞退月退休金（首發案）
10月31日
▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資
▲國民年金保險老年年金給付
▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
▲國民年金保險喪葬給付
▲國民年金保險遺屬年金
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。