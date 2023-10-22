民眾透過「饗帶走」外帶外送平台於「饗泰多」宜蘭新月店消費滿1500元，即送「厚煎海鮮烘蛋」1份。(饗賓餐旅事業提供)

「饗泰多」人氣經典料理為桌桌必點的2公分厚霸氣「冠軍月亮蝦餅」。(饗賓餐旅事業提供)

「饗泰多」宜蘭新月店占地71坪，共88個座席，繽紛明亮的室裝熱鬧輕鬆。(饗賓餐旅事業提供)

宜蘭鄉親有口福了，饗賓餐旅旗下泰菜品牌「饗泰多」，第12家分店21日於宜蘭新月廣場開幕。為慶祝「饗泰多」進軍東台灣，品牌特別推出2道宜蘭新月店限定的在地料理迎客，包括以宜蘭四寶之一的鴨賞入菜，鹹香有勁的「酸辣鴨賞拌拌麵」，還有當令茭白筍變身泰菜，濃香脆口的「綠咖哩美人腿」。品牌再推好康三重送以及外帶滿額就送吃得到滿滿蝦仁和海鮮的「厚煎海鮮烘蛋」等優惠活動慶開幕。

歡慶品牌展店，「饗泰多」宜蘭新月店推出開幕好禮三重送吸客，第一重11月3日前，內用滿低消並於FB、IG打卡「饗泰多」宜蘭新月店，送「咔滋椒麻雞」1份。第二重11月30日前，內用滿低消並給予Google評論5星，即贈「摩摩喳喳」1份。第三重11月30日前，內用滿低消或外帶外送，即送明星菜99元加購券；宜蘭地區「iEAT」會員直接送「消費滿額贈明星菜二選一」兌換券1份；透過「饗帶走」外帶外送平台於「饗泰多」宜蘭新月店消費滿1500元再送「厚煎海鮮烘蛋」1份。

除了新月店限定料理，「饗泰多」以翻炒、蒸煮、酥炸、火烤、涼拌等各式烹調手法，將泰國菜的酸、甜、苦、辣、鹹、香五味，變化交織出迷人的豐富菜色，從泰北部的溫拌涼食、火烤酥炸，到泰南的濃郁咖哩，每道料理都展現出泰國道地的飲食文化，在店裡就能用味蕾遊歷泰式的多姿多采。

「饗泰多」人氣經典料理有桌桌必點的2公分厚超霸氣「冠軍月亮蝦餅」、濃郁醬香的「黃咖哩軟殼蟹」、爽口開胃的「炭烤瀑布牛涼拌」、拌飯最佳「扒飯打抛豬」、焦香多汁的「東北淚之虎」、紅遍世界經典泰菜「清香檸檬魚」、嫰中帶脆「絕代雙豬拼盤」等，還有不喝不可「泰式奶茶」以及香甜不膩的「泰奶生乳捲禮盒」，鹹甜點都有，滿足客人宴飲聚餐需求。

「饗泰多」宜蘭新月店占地71坪，共88個座席，繽紛明亮的室裝熱鬧輕鬆，運用多元色彩碰撞和空間結構展現品牌個性，這次特別將宜蘭龜山島融入店景，讓「饗泰多」的招牌人物小象哥搖身一變成了宜蘭版的浦島太郎，富有童趣。