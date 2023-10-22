針對「藍白合」議題，國民黨與民眾黨僵持不下，國民黨主席朱立倫今天(22日)透露，他前幾天才跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，雙方的共同目標就是往藍白合目標努力。媒體人吳子嘉也對藍白合提出看法認為，藍白雙方參選人的合作意願是強烈的，畢竟「嫌貨才是買貨人」，藍白合成功機率很大；前立委郭正亮對此表示，吳子嘉這個講法是對的。

針對吳子嘉指出藍白雙方參選人的合作意願強烈，郭正亮今(22日)在《新聞大白話》節目中表示，吳子嘉這個講法是對的。因為雙方「藍白合」的核心問題，雖卡在兩個方面︰第一個柯文哲希望全民調，第二個國民黨則擔心若合作，柯文哲整碗端走，怎麼辦？所以柯文哲也願意釋出善意，也就是誰在國會是比較大的黨，就擁有組閣權。

郭正亮接著指出，以目前的情況，國民黨在國會一定比民眾黨席次多，柯文哲就說行政院組閣權就給國民黨。可是用全民調決定，若他贏了就讓他選；如果侯友宜贏了，就國民黨全贏。郭正亮認為，目前侯友宜真的可以拚命去造勢，並不是毫無機會，因為他和柯文哲的民調差距不大。

郭正亮點出，藍白合可朝向全民調加上國會大黨拿到組閣權，這一個共贏的模式。而且區域立委也相當樂見，他們也希望藍白能化解矛盾，可以互相站台，國民黨區域立委會好選很多。