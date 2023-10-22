大學生就讀科系不同，但出社會也不一定能學以致用。一名網友感嘆高中同學成績不差，對方考上國立大學化學系，沒想到畢業時卻找不到工作，因此決定去當業務賣了10年的車，好奇化學系是否不好找工作。結果釣出一票人打臉，直呼科技大廠都有適合職缺，化學系其實很吃香。

一名網友在PTT八卦板發文，近日巧遇高中同學閒聊，對方在學成績滿好的，也考上國立大學化學系，不過畢業後曾找不到工作，所以跑去賣車子，結果一做就做了10年，讓他好奇「國立大學化學系工作有那麼難找嗎？」

貼文引起網友討論，「屌打文組吧」、「本業不算多好，但電子業什麼科系都收」、「念碩士洗個四大也夠用，他找不到工作是因為沒念研究所，有念有差」、「化學系出路算廣，看一下三類就知道」、「中油準時上下班爽領百萬，去高雄爽」。

也有內行人透露，讀化學系有望進入上市公司，台積電也有一堆人，「我很多化學的同學都在台積電」、「化學系畢業後，同學會都開在tsmc」、「製程躺著進，但除了台積也不知道能幹嘛」、「GG一堆產線缺啊，你同學自己不會找，蝕刻部門根本化學系同學會」、「電子廠就製程：台積、聯電、力積、旺宏、華邦，化工廠：台塑、長春等，其實很多選擇」。