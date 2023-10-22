中國和菲律賓在爭議領土仁愛礁的衝突持續上演。據美國之音報導，菲律賓指責中國在南海採取危險阻攔行動，導致一艘中國海警船和一艘民兵船22日在仁愛礁附近，分別與一艘菲律賓補給船和一艘海警船發生相撞、碰撞事故。中國海警22日發布消息回應，稱操作正當合法，「責任全在菲方」。

中國海警局新聞發言人甘羽今天發表談話稱，10月22日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

甘羽表示，中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近我方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，中方敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。