知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）（以下簡稱「維密」）曾被視為「全球最性感品牌」。但過去2年，維密一直試圖扭轉其過度性感的形象，以贏得年輕消費者關注。不過在發現「好評」不代表「好業績」之後，維密已宣告重新回歸性感路線。

特斯拉執行長馬斯克顯然也在關注維密的消息。社群平台X（前身為推特）有用戶分享維密回歸性感路線的報導，並評論稱，「世界正在恢復常態」。馬斯克隨即回應，「謝天謝地」。

Thank goodness — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

集結眾多「天使面孔、魔鬼身材」超模的維密大秀，曾是時尚界的年度盛事，備受全球關注。但維密近年來業績疲軟，因此企圖透過大尺碼模特兒與跨性別模特兒等方式激進推動轉型。不過據知名時尚媒體《Business of Fashion》報導，維密已經放棄了激進轉型的努力。

維密預估本財年營收為62億美元（約新台幣2020億元），比去年縮水約5％，更遠低於2020年的75億美元（約新台幣2444億元）。維密高層日前向投資者說明了公司未來的路線，計畫把提高獲利能力當作首要目標，希望把年度銷售額增至逾70億美元（約新台幣2281億元）。

維密品牌總裁Greg Unis直言，「性感可以是包容性的」，「性感可以頌揚我們客戶的多樣化體驗，這就是我們關注的重點」。