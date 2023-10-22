新北市三峽區於今年9月22日發生一起瓦斯槍的槍擊事件，當時民眾在事發地點旁的明德高中內運動，聽到金屬碰撞聲，發現有可疑車輛離去，查看發現路邊號誌桿上有疑似槍擊彈孔，地上還留有2顆BB彈，嚇得立即打110報警。

當時地上遺留的BB彈。（警方提供）

民眾就在槍擊現場旁邊的校園內運動，還好當時沒有打到人，很擔心這次試是打到號誌桿，下次會不會就直接對人射擊，所以才會第一時間報警。

三峽分局表示，當時獲報立即請轄區警員到場，並調閱附近監視器，發現有輛銀色轎車，在案發的時間形跡相當可疑，警方立即調查並請車主到案說明，發現當時是陳姓男子（18歲）買了一把瓦斯槍，要前往找表哥炫耀，在路途中因為好奇所以對路旁開了2槍，經警方鑑定該把玩具瓦斯槍並無殺傷力，因無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害公眾之虞，全案依社會秩序法65條移請裁罰，並查扣瓦斯槍一把及BB彈。

無辜遭受槍擊的號誌桿。（警方提供）

經臺灣新北地方法院板橋簡易庭裁定，被移送人陳男發射有殺傷力之物品而有危害他人身體之虞，處罰鍰新臺幣參仟元。扣案BB槍壹支、彈匣壹個、BB彈一罐沒入。