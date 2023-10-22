「天翔」日式餐廳可品嘗到食藝、食材與食器都精采的秋季會席饗宴。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

日勝生加賀屋雙人獨立湯屋結合私密的套房格局，讓旅人沉浸在白磺泉湯，不被打擾。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

「白磺大眾湯一日遊」平日每人2780元起，有白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室、足湯等舒適休憩空間。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

岩盤浴號稱「乾式溫泉」，過程中藉由變換趴、躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環。(日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供)

一年一度的雙11購物節即將登場，因應雙11活動，北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店即日起至11月11日重磅端出「快閃歡慶雙11」住房專案搶市，11月11日前透過飯店官網或電話預訂非周六的「指定日」住房，即享平日7折房價優惠，這也是品牌罕見的釋出優惠。

2人同行「雙11 Flash Sale指定日」一泊一食含稅13200元，專案內含入住園景雅致套房，旅客可沉浸在和風榻榻米空間和舒適寬心的日式客室裡，免費享用客房迷你吧和翌日純日式自助早食，暢享館內天然白磺溫泉美人湯等設施。

另有「雙11 Flash Sale指定日」一泊二食含稅18500元，入住可品嘗「天翔」日式餐廳林田昌人(Masato Hayashida)料理長，蒐羅當季旬鮮與在地食材，以精湛技法呈現食藝、食材與食器都精采的秋季會席饗宴；餐後再去「夕月」Bar淺嘗人氣純米大吟釀，緩緩開啟微醺舒心的夜晚，享受一整夜靜謐時光。

隨著天氣轉涼，溫泉季節即將開跑，加賀屋人氣商品「秋冬一日暢遊案」，雙人獨立湯屋結合私密套房格局或是天然白磺大眾湯池，皆可彈性搭配「天翔」廳午餐或晚膳，享受不被打擾的溫泉「食」光，全然沉浸於美人湯的溫柔膚觸，靜心放鬆全然舒暢，用美味滿足食慾，用好湯撫慰身心。「雙人湯屋一日遊」專案平日8680元起，含景觀湯屋90分鐘、午餐會席料理2客；「白磺大眾湯一日遊」專案平日每人2780元起，有白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室還有深受國外泡湯客喜愛的「足湯」等舒適休憩空間提供賓客使用。

此外，加賀屋獨有的北投石檜木岩盤浴套房，同樣受到不少民眾喜愛。岩盤浴又號稱為「乾式溫泉」，北投石更是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴體驗共90分鐘，採預約制，主要藉由變換正躺、側躺及趴躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。

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