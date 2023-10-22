原已敲定向中國購買潛艇的泰國軍方宣布，由於無法購得德國製造的潛艦發動機，決定擱置該計劃，轉而購買一艘中國製造的護衛艦。

《歐亞時報》引述泰國國防部長蘇亭（Sutin Klungsang）最近在一份令人意外的聲明中透露，由於最初無法獲得德國製造的潛艇發動機，泰國皇家海軍決定暫時擱置向中國採購元級潛艇計劃，轉而訂購一艘中國護衛艦。

不過，蘇亭表示，這不表示與中國簽訂的購買潛艇協議被取消，他強調，購買中國潛艦協議只是暫時擱置，還需要時間做好準備工作才會進行。蘇亭在談話中沒有提到執行此計劃的時間表。

報導指出，泰國與中國在2017年達成購買元級潛艇的協議，該協議中包括向德國購買與配備德製MTU-396柴油引擎。但是，在中國與西方國家關係惡化後，德國政策轉向，限制向中國輸出任何可以用於軍事裝的發動機。

中國為此提供一項替代方案，改用中國仿製並號稱為改良版的CHD620發動機。經過密集談判後，泰國總理巴育與泰國軍方對中國製潛艇發動機信心不足，導致改用中國製發動機談判破裂。泰國總理巴育在去年4月表示：「我們如何處理沒有引擎的潛水艇？我們為什麼要買它？」直到最近，雙方才達成擱置潛艇採購計劃，泰方轉向採購一艘護衛艦的方案。

報導表示，2017年泰國與中國談判採購潛艇協議，泰國政府原打算以10.5億美元從中國購買3艘元級潛艇。但價格與預算差距太大，最後決定只購買一艘，預定造價4.03億美元，另外2艘則暫時擱置。依當時的協議，這艘潛艇訂於2024年交付。

泰國政府決定暫緩購置潛艇後，軍方重新制定採購計劃，最後決定購買一艘配備反潛系統的護衛艦，預計將花費170億泰銖（約合4.7億美元），比購買潛艇的方案可能要多出10億泰銖（約合2700萬美元）。泰國國防部長表示，雖然護衛艦的功能比潛艦差一些，但軍方還可以接受。他沒有說明要購買中國哪一型護衛艦。

報導說，中國國家主席習近平和總理李強本週稍早在北京與泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)討論了這項交易，2位中共領導人同意考慮泰國的建議。