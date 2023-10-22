桃園市環保局日前在大廳設置裝置藝術「山海桃園」，創作的貓頭鷹結合桃園的山、海及都市景觀。環保局局長陳世偉表示，「山海桃園」是收集海洋廢棄物製成，也富有教育意義。（賴佑維攝）

桃園市環保局在大廳設置裝置藝術「山海桃園」，以海洋廢棄物結合桃園的山、海、都市景觀，並以象徵稽查科的貓頭鷹為意象。環保局局長陳世偉指出，用海廢做成藝術品，賞心悅目外，也是環境教育一環，期盼打造美麗、舒適環境，方便員工、洽公民眾。

陳世偉介紹，剛上任時環保局搬到舊司法園區不久，廳舍空曠，為此想要打造成文化藝廊。來自澎湖的O2 Lab海漂實驗室有豐富經驗，採用桃園在地意念設計，打造成「山海桃園」，他介紹，作品用廢棄的塑膠、漂流木、廢棄纜繩打造成貓頭鷹。細觀貓頭鷹也可以發現隱藏其中的拉拉山及桃園海洋、都市景觀。

對於為何使用貓頭鷹？陳世偉說明，他在縣府時代曾推動「貓頭鷹稽查專案」，象徵夜晚出動的貓頭鷹也成為稽查科的代稱。放置在環保局成為裝置藝術，除製造環境美感外，富有教育意義。

海漂實驗室老師唐采伶表示，團隊每周都在淨灘，過程會陸續蒐集可以創作的素材，「山海桃園」實際約用1周時間創作。她說過去大家覺得淨灘可能較為沉重，但透過藝術品，民眾可以輕易接近，不會覺得是環保議題而不想碰觸。

唐采伶說，工作室做海漂有8年時間，淨灘時會特別留下可塑性強的廢棄物。她說明，淨灘約有8成廢棄物無法回收，其中約1成可以創作，而工作室會採用顏色分類，方便日後創作。她也希望帶領不同創作者、教育者在美感、教育外找到另一條出路。

陳世偉表示，希望環保局辦公廳舍更親民、美觀，為此蒐集同事拍攝美照布置，洽公區域也採用全套北歐品牌，不少民眾都會相當驚豔。有過去曾在舊司法園區服務的法官則很訝異，覺得過去冰冷院區如今令人讚嘆。