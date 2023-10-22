桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊22日參加數位發展部舉辦之「2023新現代五項科技運動會」，「霸 DerFire」在153個隊伍中擊敗眾多強敵脫穎而出奪得殿軍。（消防提供）

桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊22日參加數位發展部舉辦之「2023新現代五項科技運動會」共計有1978人參加比賽，由八德分隊同仁組成的「霸 DerFire」在153個隊伍中擊敗眾多強敵脫穎而出奪得殿軍，並由政務次長李懷仁授獎。比賽不僅展現平時積極訓練的成果，更為分隊帶來了無比的榮耀。

「新現代五項科技運動會」今年邁入第4屆，該運動會的競賽項目是將傳統運動與現代科技相融合，結合體感偵測、互動感知、VR虛擬實境、雲端運動數據紀錄等最先進的科技元素，利用遊戲化的設計模式增加趣味性及娛樂性，提升民眾參與意願。本次科技運動會在全國19處指定據點舉行，共設立五個科技運動項目「輕艇激流」、「炫光跑酷」、「元宇宙拳擊」、「極限跳房子」、「VR瘋狂射手」，分別代表著「肌耐力」、「協調力」、「爆發力」、「反應力」、「專注力」之體適能五力。從8月22日至10月10日進行初賽，初賽採積分制，積分最高的八隊晉級，並於今(22)日進行複賽。歷經整整兩個月的時間，八德分隊共有兩隊於初賽突破重圍闖入複賽，最終分別拿下殿軍及第6名的佳績。

為了有效執行救災及救護等緊急任務，消防員在平時非常注重各種體能訓練。因此，桃園市消防局不僅制定了嚴謹的日常訓練計畫，還引入了現代化和科學化的戰術體能訓練，以有效提升消防隊員的肌耐力、爆發力及協調能力。八德分隊同仁為精進個人體能水平及團隊默契，自發性報名參加新現代五項科技運動會，並且犧牲自己的休假時間到運動場館進行訓練，最終在比賽中展現了平時積極訓練成果，順利地為八德消防隊爭光。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，「消防員的工作型態需良好的體能、爆發力及協調力，在運動場上也同樣需要具備這些能力。看到同仁將精實的訓練成果展現在科技運動會上，為他們感到十分驕傲，這證明了我們同仁不僅可以在工作中表現出色，更能在其他領域綻放光彩，期待同仁能夠將這次比賽的經驗化做工作上的養分，提升八德消防整體的戰力，為八德區居民提供更完善的服務。」