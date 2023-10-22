昨（21）日米可白以《牛車來去》獲得第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，發表得獎感言時，她一度在台上哭到泣不成聲。今日她也在網上發表心聲。

米可白工作滿檔，得獎之後沒能沉浸喜悅太久，今日馬不停蹄出門工作，她透過IG限時動態曬出愛犬照片，寫下：「媽媽出門拍戲囉，你們乖乖～請大家先讓我發（放）空，回神昨天發生的事…。」，對於得獎一事，似乎至今仍難以置信。

米可白得獎隔日發文，透露馬不停蹄出門拍戲。（翻攝自米可白 IG）

米可白昨日感言提到過往經歷，原本是一個兒童台姐姐，後來變成了通告咖，現在則蛻變成演員，「我真的好喜歡演戲，我為我媽媽爭光了」，米可白說，以前許多人不看好她，包括很多資方不相信她可以演戲，認為她只能嘻嘻哈哈，不願意給她機會，所以這次能奪獎對她來說非常重要。

同劇蔡昌憲、安心亞只有米可白敲響金鐘，昨晚三人一同出席慶功宴，安心亞樂觀表示「我已經很努力了，心情早已交給宇宙，會希望得，但沒有一定」，雖然期待被肯定，但她也謙虛表示，自己還有很多地方需要學習。針對金鐘主持工作，蔡昌憲則回應「雖沒辦法盡善盡美，但我跟11年前不一樣了！」，給自己及格分數，並感謝搭檔楊小黎。