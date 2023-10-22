新竹某資訊大廠內的吳姓工程師，因為工作壓力太大，居然拿 iPhone 11 PRO手機，偷跑進女廁所內，從廁所上方空隙偷窺3名女同事如廁，3名女子驚覺受害，報告主管並報警，新竹地院審理時考量，吳男與其中一位女同事已經和解撤告，判決2個妨害秘密罪，並判處拘役100天，得易科罰金10萬元，吳男也因為偷窺事件遭公司解雇。

判決指出，在某科技大廠擔任資深工程師的吳姓男子（30歲），112年5月13日至17日間，趁女同事進到女廁上廁所時，持 iPhone 11 PRO手機，從上而下窺視3名女同事，事後3名女同事驚覺受害，向主管反映，經公司調閱監視器畫面，啟動內部調查後，報警處理。

新竹地院審理時考量，吳男侵害女同事隱私，造成他們心理受創，所為實有不該，應予責難，考量他坦承犯行，已與其中1名女同事達成和解，獲對方撤告，因此依2個《窺視他人非公開之活動罪》各處拘役55日，合併執行1百日，得易科罰金10萬元， iPhone 11 PRO手機沒收，可上訴。而吳男事後也遭公司解雇，斷送大好前途。