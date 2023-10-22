參選台南市第5選區立委的國民黨籍王家貞，22日下午在餐廳舉辦演講造勢，前國民黨主席洪秀柱登台助講，談及藍白合話題，要藍軍支持者「不管誰配誰，先拉抬侯友宜的聲勢與支持度再說」。

王家貞以演講會形式為選情造勢，找來洪秀柱與謝龍介助講，並在會中帶頭高唱《孤勇者》、《中華民國頌》等歌曲，隨後闡述看不慣對民進黨在台南長期執政帶來的慘狀，包括台南市8年前登革熱全台最多，8年後仍是如此，語帶哽咽感謝支持者力挺參選。

國民黨近日面臨藍白合問題，謝龍介演講時對台灣民眾黨主席柯文哲曾以「讓他選也選不上」一詞貶低國民黨總統參選人侯友宜感到憤怒，反擊柯「讓你作你也作不好」。直言不管藍白合作怎麼談，國民黨繼續向前走就對了。

洪秀柱對國民黨支持者表示，不用管誰配誰，藍白未來一定會再作民調，只要藍營支持者唯一支持侯友宜，先衝高侯的聲勢與支持度再說，自己有實力，別人才不敢亂配。

洪秀柱以「選擇」為演講題目，獨撐30分鐘脫口秀，生動口語與舞台魅力帶動全場，她以侯友宜施政滿意度高，有治理能力、不怕死的精神，嘲諷賴清德身為「台獨金孫」，卻在台南市長任內締造登革熱112人死亡，200多天不進議會受監督的歷史紀錄。批賴過去講抗中保台，現在變成和平保台，不敢再講抗中。重申兩岸人民都希望統一，問題只在兩岸如何統一，用什麼條件統一。