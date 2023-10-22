藝人李蒨蓉出道多年，與另一半李德立育有2名兒子，過去因「阿帕契事件」重傷演藝事業，經歷此事後她有所成長，專注好好生活，李蒨蓉經常在臉書分享生活點滴，近期她開設podcasts大聊生活，提到過去曾有大頭症，下班後在商場吃東西被粉絲要簽名，她冷漠拒絕，如今回想這段往事，她怒罵自己：「這種女的是不是有夠機車？」

李蒨蓉近日在podcasts節目《從蓉聊心事》提到年輕的時候曾做MTV VJ被許多年輕人認識，某天工作結束她去信義區的商場吃飯，有粉絲拿了紙和筆走過來和她要簽名，當時還沒有手機，李蒨蓉表示當時很冷淡地看著對方，給了對方一個很不屑的眼神說「我下班了」，現在的李蒨蓉回想起當時表現，忍不住自責直呼：「你說這種女的是不是有夠機車？有夠X啊？」

她更透露有一次要和杜德偉拍攝雜誌封面，那時候化妝師很晚到，加上化妝需要時間，導致她晚了2個小時才到現場，當時杜德偉臉色很臭，也不肯跟李蒨蓉講話，可是還是專業把封面拍完，事後她十分自責。李蒨蓉聊到過去當主持人從早錄到晚，但自己有公務員心態，時間到了就要下班，某次採訪李玟但因為李玟之前的行程延誤，導致無法準時到，李蒨蓉等了半個小時就臉臭了，因為下班後還要跟男朋友約會，當下她就不等了直接走。

李蒨蓉澄清自己並沒有要說李玟大頭症，而是自己大頭症：「我以為我的時間更重要，然後你知道我錯失了兩個大好機會，就是因為李玟現在不在了，所以我一直想著這個事情，如果我能多一次採訪她的機會，那次我沒有先走的話，我跟她的認識，對這個人的了解會更深刻這是一個點，再來呢那時候我主持MTV大概5年的時間，錢多事少離家近，但是因為我那次的表現，我就沒有拿到隔年的續約，所以我也丟掉了MTV的主持棒」，李蒨蓉也苦笑因為大頭症少賺了很多錢。