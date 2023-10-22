台南市今天新增159例登革熱確診病例，累計病例數1萬6541例。鑑於全國運動會正在台南舉行，為確保各縣市選手及隊職員的健康，登革熱防治中心主任蘇世斌今天除前往各項比賽場館，確認防蚊措施及急救站運作外，更強調市府以最高規格，嚴格執行競賽場館周遭環境孳生源巡查及清除工作。

今天新增病例中，東區27例，南區26例，安南區24例，北區23例，永康區18例，中西區12例，仁德區11例，安平區9例，歸仁區4例，關廟區2例，新化區、南化區及七股區各1例，年齡介於1歲以下至97歲。防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

市長黃偉哲表示，南市府以「辦喜事」的心情，迎接睽違16年的全運會，為籌備這場台灣最高等級的運動賽事，市府各局處全面動員互相支援協調，希望將最好的一面，呈現給所有參賽的選手、裁判及來自全國各地關心賽事的民眾。今年因邊境開放南市出現本土登革熱疫情後，市府更是繃緊神經，特別針對所有競賽場館啟動登革熱專案稽查。

蘇世斌進一步指出，在全運會競賽開始前，共完成37場次專案稽查，查獲146個積水容器，4個陽性容器，現場均已投藥處理，並要求權管單位立即改善，且擇期完成複查，同時還嚴格要求權管單位每日落實巡檢，針對易積水處進行預防性投藥處理，務求防疫萬無一失。

蘇世斌還說，南市府還特別採購許多防蚊液、防蚊掛片等防疫物資，提供給選手、裁判和工作人員使用，各個環節層層把關，確保所有人員的健康安全，讓選手們可以安心上場比賽，展現平時揮汗苦練的成果，爭取最亮眼的成績，也歡迎全國各地的朋友在全運會期間，前來台南為選手加油，順道吃美食、逛美景，體驗台南的文化底蘊和人文風情。