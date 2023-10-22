21日才以107比101力退T1聯盟第2季冠軍新北中信特攻的PLG福爾摩沙夢想家，22日在夢想聯動交流賽最終戰，再以87比84險勝T1聯盟元年冠軍高雄全家海神，成為這次交流賽唯一全勝球隊，但從兩聯盟戰績來看，T1聯盟與PLG球隊各取2勝打平。

林俊吉連兩天成為夢想家得分最高球員，他今天拿下16分、7助攻與3籃板，吳家駿也有15分，貝札尼什維利與麥卡洛各有13分，忻沃克10分、8籃板及5抄截；海神以庫薩斯26分、14籃板表現較佳，布銳克曼19分，本土只有邱子軒13分得分上雙。