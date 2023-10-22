日本、越南當地都有風俗產業，不少台灣人出國時也想趁機去體驗體驗，但若有異性結伴會比較不好意思安排相關行程。一名人在日本的網友就透露，有些朋友沒找異性或家人出遊，向他諮詢景點時，最後都會要求幫忙預約「暗黑行程」。

鄉民「keio5566」今（22）日在PTT女板表示，因為人在日本的關係，近日有些台灣朋友向他詢問有關日本的旅遊景點，但聊一聊最後話題都會變成請他協助預約「暗黑行程」，且看其他討論區還發現有人因此暈船，讓他忍不住說「台灣男生的小秘密真的不少，台男出國沒找家人女友同行，去『暗黑行程』的機率是否很高？個人認為90%以上，認真！」

其他人則好奇說「那是你的同溫層吧」、「你的同溫層90%，其他人應該不是喔」、「你的交友圈好可憐」、「這可以套用在任何國家」。

不過也有人直言「你很懂喔」、「當然啊，台女那麼難搞，不如去…」、「日本不一定，泰國的話…」、「我遇過廠商業務跟自家公司業務都已婚，也是在想一些辦法避開老婆獨行日本，例如出差之類的」。