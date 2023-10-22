去年休賽季響尾蛇將捕手兼外野手的瓦修（Daulton Varsho）送去藍鳥，換來外野手小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）和捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）入隊。響尾蛇跌破眼鏡打進季後賽，且兩人在關鍵時刻屢屢建功，這筆「一換二」交易讓響尾蛇簡直賺到翻。

響尾蛇外野陣容充滿年輕氣息，卡洛爾（Corbin Carroll）和湯瑪斯（Alek Thomas）都是近兩年才登上大聯盟的頂級新秀，響尾蛇考量陣中一票左打外野手的情況下才做出交易，同時藍鳥也增加了捕手的深度，得到了便宜且可控制到2026年的瓦修。

響尾蛇拿下兩場主場勝利，今年才入隊的小古瑞爾及莫雷諾扮演關鍵要角。G3響尾蛇從落後開始追分，7局下半小古瑞爾打出二壘安打扳平戰局，9下再用精彩選球率先上壘，才有之後馬泰（Ketel Marte）的再見安打，G4則換莫雷諾大展身手，在平手的狀況下擊出安打帶回超前分，也是季後賽第8分打點。

其實兩人例行賽成績也相當了得，小古瑞爾轟出24發全壘打、打回84分打點。迎來第一個完整賽季的莫雷諾也有平均以上的打擊水準，還入圍了國聯捕手金手套獎。瓦修帳面上雖有20轟，但打擊率僅2成20，上壘率低於3成，對於一名角落外野手來說未達應有水準，更何況瓦修今年根本沒有蹲捕紀錄。