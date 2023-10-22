國民黨總統參選人侯友宜21日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，前高雄市長韓國瑜出席並致詞提及，他看到，美國總統拜登拜託國會提交1千億美金援助法案，幫助烏克蘭、以色列，少部分提到台灣，讓他心裡很擔心；並強調，台灣人口密度這麼高，不能打這個仗，一定要和平。退役少將栗正傑對此表示，韓國瑜這一句話，讓他很震驚，跟他的想法是一樣的。

栗正傑22日在《麥玉潔辣晚報》節目中表示，韓國瑜昨天講一句話，讓他深感震動、很震驚，美國總統拜登這此特別撥款1千億美元，支援現在打仗的烏克蘭、以色列，還有台灣；拜登把台灣列入跟烏克蘭、以色列一樣，是準備要打仗的。韓國瑜昨天講這段話，更證明跟他的想法是一樣的。

至於美國會不會來保護台灣？栗正傑認為，絕對不會，大家不要再做這種白日夢。美國到現在為止，也沒有派兵去烏克蘭；至於以色列，則是派兩艘航空母艦停在外海那個地方，幫以色列攔住包括黎巴嫩、敘利亞這些國家，或幫忙攔住飛彈，事實上，美國並不會派兵進以色列，因若派兵進以色列，可能會引起全球穆斯林對它的恐怖攻擊，所以美國是非常聰明的。

因此，栗正傑點出，在烏克蘭、以色列這種狀況下，美國到時也不會派兵進來台灣，而是撥錢給台灣，讓台灣增加自己的防衛率，並叫我們自己去打城鎮戰。所以我們今天要考量的是，要用什麼方式來跟對岸相處。