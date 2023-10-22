以哈衝突擴大，針對外界質疑外交部撤僑專機決策「髮夾彎」，外交部強調，開戰初期駐處本已洽妥包機，因國人意願不高只好放棄。以哈戰況瞬息萬變，駐以處為小館，人力有限，能做到協助願離開的166名國人平安離境，殊屬難得。即使目前留以國人沒有離境意願，駐處仍保持密切聯繫，確保安全無虞。

外交部日前協助想離開以色列的國人撤僑，引發外界質疑決策「髮夾彎」，對此，外交部表示遺憾，也期盼外界不要以訛傳訛。

外交部指出，自10月7日以色列遭受哈瑪斯恐怖攻擊以來，外交部及我國駐以色列代表處密切關注情勢發展，評估當地情勢變化，秉持專業判斷，以即時有效的方式，持續聯繫及協助有意願離開以國的僑胞及國人離境。

外交部之前已協助157名表達離開意願的國人循陸路順利離開以色列，僅剩146名離開意願不高者。外交部也與仍在以國人密切聯繫，持續評估情勢，並備妥符合國人需求的方案，包括包機。

外交部透露，事實上以哈開戰初期駐處本已洽妥一架包機，但因國人意願不高只好放棄。而在20日撤僑包機之後，想離開以國的國人也都已順利離境。

外交部強調，以哈戰況瞬息萬變，必須仰賴駐處審慎評估判斷，聯繫並預先洽排可用的交通工具，逐日詢問國人離境的意願，以及友盟國家可以相互支援之處。

在台北時間18日凌晨加薩醫院受襲後，中東整體緊張情勢驟然升高，除加薩之外，北部以黎邊境和約旦河西岸地區也均傳出衝突，外交部經綜合評估，指示駐處立即依據緊急應變計畫相關因應措施，正式啟動撤僑專機作業，力勸仍在以的國人離境，並安排搭載有意願離開以境的國人。

外交部表示，相關評估完全是依當地情勢變遷為依據，駐以處為小館，人力相當有限，能做到協助願離開的166名國人都能平安順利離境，殊屬難得。即使目前留以國人沒有離境意願，駐處仍保持密切聯繫，確保安全無虞。外交部內外同仁已經盡力，不容污衊。