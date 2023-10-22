57歲「凍齡美魔女」胡文英是女星鄭靚歆的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄， 跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的鮮肉追求，總是大膽分享各類議題與看法，成名的同時也引來酸民攻擊，今日她火大回擊，怒斥對方「這位腦袋有問題的人」。

胡文英曬出女兒鄭靚歆貼文下方的留言，一位網友表示：「應該沒人想關心你病情吧……只想知道你媽還想撒謊到什麼程度而已……」，還嗆「如果你承認自己是男生，帶種就不要刪貼文」，讓胡文英看到後憤怒回擊「這位腦袋有問題的人，請你拿出證據證明我撒謊，若是你繼續下去污辱我的人格，我將對你提出告訴，憑什麼說我女兒是男生，你爸還是女生勒」。

胡文英回嗆網友。（圖／Instagram）

胡文英日前在社群透露女兒被一名整復師弄到骨折，女兒被弄到受傷，每天痛哭流淚，還痛到無法呼吸，連翻身都不行，但整復師都沒有道歉，目前已經提出告訴，胡文英一邊哭一邊說「我昨天一整個晚上都在哭」、「我實在是氣死了」、「誰害我女兒我絕對不會原諒他」，她語重心長說道「不希望再見到有人被這種小有名氣的整復師給弄出問題，我女兒是前車之鑒，希望大家有所警惕，真心真心希望不要再有任何一位受害者」鄭靚歆也呼籲大眾不要亂整復。