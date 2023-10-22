韓國男星具俊曄去年和舊愛大S（徐熙媛）閃電結婚，受到許多粉絲祝福。他近日與多位藝術家參加2023台北國際藝術展覽會，小姨子小S（徐熙娣）特別抽空到場支持，並曬出與姊夫的合照，「一句話」瞬間讓粉絲笑翻。

小S特別抽空捧場支持姊夫藝術創作，今（22）日她曬出與姐夫的同框照寫下「我的胸部好有才華喔！明天是展覽的最後一天喔」，文中的「胸部」和韓文「姐夫」發音類似。幽默發文，成功引發網友關注「我以為牆上掛的是胸部」、「胸部又帥又有才華有禮貌」、「以為是妳的胸部⋯我還看了一下，怎樣的才華」、「一時沒會意過來，也放大看了」。

小S幽默發文，引發網友關注。（圖／翻攝自小S臉書）

具俊曄日前受訪時表示，大S是自己創作的繆思，每一次的創作過程都會詢問她的想法「這次是全部創作完才給老婆看」，透露大S看完後說「歐巴很厲害！怎麼會做出這麼好的作品」，被自己的謬思女神稱讚，也讓具俊曄相當開心，小姨子小S（徐熙娣）看到作品後也是直呼很美。