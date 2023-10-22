美國五角大廈在近期發布的《中國軍力報告》中，再度警告配置核彈頭的東風-5C洲際彈道彈可能對美國造成嚴重破壞。更值得注意的是，報告中首次提到中共正在擴增打擊美國的方式，其中包括配備常規彈頭的洲際彈道導彈，可以從陸基導彈發射井、轟炸機與核潛艇等不同方式發射，攻擊夏威夷、阿拉斯加與美國本土。如此可以對美國造成嚴重破壞，而不致觸發全面核戰爭。

美國國防部日前發布年度《中國軍力報告》引起全球國防軍事界的關注，報告指出，中國武庫中擁有超過500枚核武器，到2030年可能擁有超過1000枚核彈頭。不過，由於發動保證相互毀滅核戰爭的可能性太低，報告特別提到中國正在擴增以常規武力攻擊美國本土的方式，其中包括開發首款常規洲際導彈和可以在中國領海發射的長程潛射常規武器。

中共新開發的常規洲際導彈可能以東風-5C或東風-31（圖）為載體。（圖／新華社）

報告指出，洲際彈道飛彈（ICBM）通常用於發射核彈，但中國若將洲際導彈配備常規彈頭，可以將戰火擴大至美國本土，而且能避免引發核戰。這些常規洲際導彈的目標除了涵蓋夏威夷與阿拉斯加之外，也能直接打擊美國本土。

五角大廈聲稱，新開發的常規洲際導彈可能以東風-5C或東風-31為載體，目前應用此概念的洲際導彈正處在不同的開發階段。除了陸基與空基的長程導彈之外，中共特別重視可以在南海發射的潛射型洲際彈道導彈，包括射程達7200公里的巨浪-2型導彈，它可以讓一艘094型晉級核潛艇在第一島鏈打擊夏威夷，或在夏威夷西部打擊美國本土。

可搭載多達10枚彈頭的中共東風-5C從未曝光，僅東風-5B在閱兵時出現過。圖為在網路上流傳的東風-5C洲際彈道導彈想像圖。（圖／微博）

外媒曾經報導，中國隨時在海上保留至少一艘以上配備核武器的彈道導彈潛艇，有6艘主要在南海海域流輪執行這項任務，這對美國及其盟國是一項無法忽視的沉重壓力。五角大廈估計，其中大部份都已配備射程超過1萬公里的巨浪-3型多彈頭洲際彈道導彈，能在中國沿海或南海直接攻擊美國本土。

五角大廈官員在報告發布記者會上說，雖然核彈頭總數仍未趕上美國，但中共正在繼續快速實現其核力量的現代化、多樣化與數量上的擴張，並大幅增加陸海空的核武載運平台。中共至少在2022年前就已完成3個新的大型導彈發射場，這意味著其洲際彈道飛彈發射井總數增加了300具。